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Ağbaba: “Yapılan saldırı kendini bilmez insanlar tarafından yapılmıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da şehit cenazesinde Parti genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin parçalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın Malatya’ya mal edilemeyeceğini söyledi. 

Ağbaba: “Yapılan saldırı kendini bilmez insanlar tarafından yapılmıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da şehit cenazesinde Parti genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin parçalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olayın Malatya’ya mal edilemeyeceğini söyledi. 

21 Haziran 2018 Perşembe 17:41
Ağbaba: “Yapılan saldırı kendini bilmez insanlar tarafından yapılmıştır”

Veli Ağbaba, çelengi parçalayanların şehit yakını olmadığını ileri sürdü. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi parçalayanların kendini bilmez insanlar olduğunu belirten Ağbaba, “Bu yapılan saldırı kendini bilmez insanlar tarafından yapılmıştır. Yaşanan hadise ne Malatya’ya, ne de şehit yakınlarına mal edilemez. Zaten şehit yakınları da bu olaya gereken tepkiyi göstermiştir. Bu yaşanan hadise şehidimizin de ruhunu incitmiştir. Olayın bu aşamaya gelmesindeki siyasi söylemleri ve siyasileri de kınıyorum. Onlar da bu olaydan aynı derece sorumludur. Ayrıca bir çelengi koruyamayan emniyet müdürlüğü ile valiliğe de teessüflerimi ve üzüntülerimiz sunuyorum. Aziz şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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