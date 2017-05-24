24 Mayıs 2017 Çarşamba

Ağbaba, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay’la görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜRK-İŞ ziyaretinde, "Eğer bir terör örgütüyle ilişkili bir işçi, memur varsa buna gereken yapılmalı. Ancak, sorgusuz sualsiz niyet okuyarak, insanların meslekten atılması son derece yanlış” dedi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:15
Ağbaba, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay’la görüştü

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ile birlikte Türk-İş Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türk-İş'in işçi hareketi ve sendikalaşma açısından önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına hükümet destekçisi bir memur sendikasının gitmesi" konusunda yapılan tartışmaları doğru bulmadıklarını, işçi sendikaları kimi istiyorsa onun toplantıya katılması gerektiğini söyledi.

GARANTİ FONU KURULMALI
Kıdem tazminatıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren  Ağbaba, "Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını ifade ederek, işçilerin kıdem tazminatlarını alabilmeleri için CHP'nin verdiği bir kanun teklifinin olduğunu, bir garanti fonunun kurulması gerektiğini söyledi. Ağbaba, kıdem tazminatıyla ilgili gelecek günlerde TBMM'de bir çalışma yapacaklarını, işçinin kazanılmış haklarının peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini belirterek “Biz, sendikaların 'hayır' dediği hiçbir şeye 'evet', sendikaların 'evet' dediği hiçbir şeye de 'hayır' demeyiz. Sendikalar ne diyorsa, biz sendikalarla birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu. 

 “KIDEM TAZMİNATINDA GERİ ADIM ATMAYIZ”
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kıdem tazminatının, işçinin kızının çeyiz, oğlunun düğün parası olduğunu belirterek  TÜRK-İŞ'in olmazsa olmazının "30 gün" olduğunu, bu süreden bir adım geri gitmeden yapılacak düzenlemeye katkı sağlayabileceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ
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