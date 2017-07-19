CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa Komisyonunda yaptığı konuşmada İç Tüzük değişikliğinin vekillerin seslerini kısmak için hazırlanmış bir değişiklik olduğunu savundu. Ağbaba, “AKP milletvekilleri sadece gelirler, oy kullanır kullanmaz odalarına giderlerdi. Kendi vekillerinin işlevi azaldıkça bu İç Tüzük değişikliği iktidar partisi açısından önemli olmuştur, belki de şart olmuştur” diye konuştu.

“HADİ İKTİDARI ANLADIK DA MHP’YE NE OLUYOR?”

Muhalefet vekilleri dâhil bütün vekilleri konuşamayan, oy kullanmaktan başka hiçbir işe yaramayan, kanun yapamayan, kendi bölgelerinin sorunlarını gündeme getiremeyen, muhalefet edemeyen vekiller konumuna getirilmek istendiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İktidar partisini anlarız da MHP’nin tavrını anlamak mümkün değil. Muhalefet partisi kendi sesinin kısılmasına niye müsaade eder bunu anlayamayız. Herhalde, Meclisin en küçük grubu olmasından dolayı duyduğu rahatsızlık, belki de komplekstir” ifadelerini kullandı.

“TÜM MAĞDURLARIN SESİ OLDUK”

Ağbaba, “İç Tüzük değişikliği işinize geldiğinde dört elle sarıldığınız millî iradenin sesini kısmaktır. Meclis kürsüsünü muhalefet her zaman mağdurların, mazlumların sesini duyurmak için kullanmıştır. Kürsü haksızlığa uğrayan insanların sesi soluğu olmuştur. O kürsü, mağdurların sesi oldu. AKP ile FETÖ’nün derin işbirliği sonucunda cezaevine atılan İlker Başbuğ o kürsüden konuşuldu. Koramiral Can Erenoğlu’nun ilk çığlığı bu kürsüden duyuldu. Kardak kahramanı Ali Türkşen’in haksızca cezaevinde yattığı o kürsüden duyuldu. Yerine, darbenin bir numarası olan Akın Öztürk’ü getirdiğiniz, Orgeneral Bilgin Balanlı’nın cezaevinde yaşadıkları ilk kez bu kürsüde söylendi” sözlerine yer verdi.

“O KÜRSÜ OLMASAYDI…”

Veli Ağbaba, “Eğer o kürsü olmasaydı Pozantı Cezaevinde tecavüz çığlıkları o cezaevinden çıkamazdı. O kürsü sayesinde Karaman’daki iğrenç tecavüz olayları ortaya çıktı. O kürsü sayesinde tecavüzcülerin sesi kısıldı, mağdurların sesi yükseldi. O kürsü sayesinde elinde bir madenci baretiyle Özgür Özel’in haykırışıyla Soma’nın sesleri duyuldu. O kürsü sayesinde Kayısı üreticilerinin sesi Türkiye’de duyuldu. Bu İç Tüzük değişikliğiyle aslında sesi kısılmak istenen sadece vekiller değil; sesi kısılanlar tecavüze uğrayanlar, sesi kısılanlar mağdurlar, sesi kısılanlar kayısı üreticileri, sesi kısılanlar Erzurum’da suda boğulanlar, Elbistan’da Maraş’ta göçükte unutulanlar, İstanbul’un göbeğinde çadırda yananlardır” ifadelerini kullandı.

AĞBABA KENDİNE ÖRNEK VERDİ

“Şimdiye kadar Meclis kürsüsünde milletvekilleri konuşmasının daha çarpıcı olabilmesi için, dertlerini daha rahat anlatabilmek için bazen posterleri, bazen ilgili malzemeleri kullandılar” diyen Ağbaba, “Bu kürsüde gösterilen resimlerden hanginiz rahatsızlık duyarsınız ki? Kendimden örnek vereyim: Mecliste daha çarpıcı olmak için çok fotoğraf kullandım. Örneğin Malatya’da açlıkla karşı karşıya kalan çiftçilerin yanan çağlalarını Meclisin kürsüsünden göstererek gündeme getirebildik. Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmesinde, bir yıl da terör nedeniyle yetim kalan şehit yavrularının dramını başka türlü, resimsiz anlatamazdık. O şehit yavrularının kocaman resimlerini kürsüye getirerek anlattık” dedi.

Türkiye’nin âdeta yasaklar ülkesi hâline geldiğini savunan Veli Ağbaba, “Bu yasaklarla mağdur olunan FETÖ davaları dışında önemli bir kesim yaratılmıştır. FETÖ anlayışıyla mücadele ettikleri hâlde cezaevindeler” sözlerini kaydetti.

“İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE MECLİSİN ANLAMI KALMAYACAK”

Ağbaba konuşmasının sonunda, “Anayasa değişikliği üstüne İç Tüzük değişikliğiyle Meclisin ve onun üyelerinin doğal olarak hiçbir anlamı kalmayacaktır. Anayasa değişikliğiyle vekillerin yetkileri alındı. Şimdi, İç Tüzük de üzerine tam tuzu biberi oldu. Bu değişikliklerle, Anadolu’nun illerinde birçok sorunun gündeme gelmesini önler, birçok çarpıcı, yakıcı sorunların gündeme gelmesini önler. Bu, sadece CHP’ye oy verenler için değil, AKP’ye, MHP’ye oy verenler için de sakıncalı. Ben kendi ilimden örnek vereyim, kendi ilimdeki barajların, göletlerin, yolların yapılmasında Hükümet partisini eleştirerek, bazen kürsüden seslenerek o hizmetlerin gelmesi sağlandı. Türkiye'de mağdurların, mazlumların sesleri çıkacaksa bu İç Tüzük değişikliğinin özellikle araştırma önergeleri kısmının çok yanlış olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ