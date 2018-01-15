İnönü Üniversitesi Rektörlük binası girişinde yer alan Özel İsmet İnönü Müzesi koleksiyonundaki köstekli saat, pirinç mühür, plaket ve kutusu ile üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimlik katında yer alan Turgut Özal Müzesi koleksiyonundan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait olan ve kadranında Anavatan Partisi’nin arı logosu bulunan saat ile metal dürbünün kaybolduğu ortaya çıktı

MANEVİ DEĞERLERİNE SAYGISIZLIK

İnönü Üniversitesi Kampus alanı içerisinde, Rektörlük binasının giriş katında 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Müzesi adıyla açılan, 2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla “Özel Müze” statüsüne kavuşan müzeden ve Turgut Özal 2010 yılında açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesinden 5 eserin çalınmasının Malatya için utanç olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatya’nın siyasi yaşamında unutulmaz izler bırakan 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın şahsi eşyalarına göz konulması, çalınması ve bu haberlerin basında yer alması Malatya için üzüntü vericidir. Eserlerin çalınması İnönü ve Özal’ın manevi değerlerine yapılan saygısızlıktır. Her iki devlet ve siyaset adamının müzesinin yer aldığı üniversite bünyesinde eserlerin korunamamış olması da üzüntü vericidir. Çok önemli eserlerin yer aldığı müzelerde kamera kayıt sisteminin olmaması da düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

BAKAN KURTULMUŞ’A SORULAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ise Bakan Kurtulmuş’a, “31 Ekim 2016’da Turgut Özal Müzesi’nde yapılan incelemede 2 eser, 6 Şubat 2017’de İsmet İnönü Müzesi’nde yapılan incelemede 3 eserin kaybolduğu ortaya çıkmıştır. İlgili tespitlerin ardından bakanlığınız tarafından hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? 5 eserin kaybolduğu müzelerde hangi sıklıkla denetimler ve sayımlar yapılmaktadır? Savcılığa intikal eden kaybolan eserlerle ilgili bakanlığınız tarafından hukuki süreç takip edilmekte midir? Daha önce devlet büyüklerine ait müzelerden çalınan eserler var mıdır? İlgili eserlerin satılma ihtimaline karşı ne tür tedbirler alınmıştır?” sorularını yöneltti.

HABER MERKEZİ