Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yoğun yaşadığı bir mahalle olduğunu ve otuz yıl önce bölgeye yapılan afet evleriyle birlikte 10 bini aşan bir nüfusa sahip olduğunu belirten Ağbaba, mahallenin sorunlarının her geçen gün azalması beklenirken arttığını ifade etti.

“YEŞİLTEPE ÖTELENMİŞ, DIŞLANMIŞ, KUYU SUYUNA MAHKUM EDİLMİŞ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nin Muhtarı Orhan Ünalır, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada mahallesine ısrarla yatırım yapılmadığını kaydetmiş, yetkililerden yardım istemiştir. Muhtarın ifadesine göre, ‘Mahalle, üvey evlat muamelesi görmektedir. Yeşiltepelilerin tamamı artezyen suyu içiyor, mahalle sakinleri kuyu suyu kullanıyor. Yeşiltepe, ötelenmiş, dışlanmış, kuyu suyuna mahkûm edilmiş, mahallenin altyapısı çökmüş, kanalizasyon için ise devamlı vidanjör getiriyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba konuşmasının devamında, “Mahalle muhtarı, sorunların Malatya'da çözülmediğini, Mecliste gündeme getirilip çözümüne ortak olmamızı istedi. Ben de buradan sözümü tutuyor, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nin sorunlarını gündeme getirmek istiyorum. Mahalle sakinlerinin her zaman yanında olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.



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