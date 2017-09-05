Çanakkale’de gerçekleştirilen ‘Adalet Kurultayı’ hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Adalet Kurultayı, Adalet Yürüyüşü gibi Türkiye’de adalet, demokrasi arayan herkesi bir araya getirdi. Adalet Kurultayı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin değildi demokrasiyi, adaleti, hakkı, hukuku savunan herkesin kurultayıydı. Türkiye demokrasisi için çok önemli bir deneyim oldu. İlk kez 700’e yakın insan bu kadar derinlikli tartışmalar yaptılar. Bu çıkan tartışmaları Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz önümüzdeki dönem yol haritamız olarak kullanacağız. Sadece bizim için değil, Türkiye’nin sorunlarının çözümü içinde önemli bir deneyim oldu” şeklinde konuştu.

Bugün yapılan anketlerin tamamında yargıya güvensizlik oranının yüzde 70’i geçtiğini de öne süren Ağbaba, "Partilere oy veren herkes yargıya güvenmiyor, yargının taraflı olduğuna inanıyor. Bunun en büyük sebebi de maalesef hükümet” diye konuştu.

Malatya gündemini de değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kendisini arayan muhtarların su sorununu ilettiklerini belirterek, “Suyumuz akmıyor, kanalizasyon suyuyla sulama yapıyoruz diyorlar. İl başkanımız gidiyor, açıklama yapıyor, biz mecliste basın toplantısı yapıyoruz. Bu memleketi kim yönetiyorsa, biz de muhalefet partisiyiz kendi payımızı alacağız ama birilerinin utanması gerekiyor. Hala Malatya’nın en verimli ovaları, şehrin yanı başındaki yerler susuzlukla terbiye ediliyor, kanalizasyon suyuna insanlar mecbur bırakılmış durumda. Hem yıllardır Malatya’yı yönetenler utansın hem de her seçimde sandık başına gidip oy verenlerde şapkalarını önlerine alıp düşünsünler diyoruz. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Malatya susuzluktan kırılmak üzere. Sadece sulama suyundan değil, içme suyundan da. Cazibesiyle su kullanan bir memleket olan Malatya’nın geldiği noktaya bakın. Sadece su değil, kent çökmüş durumda. Elektrikle ilgili hiç bu kadar kötü bir dönem geçirmemiştik” ifadelerine yer verdi.

Son günlerde Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde çıkarılan demir cevherinin Sivas’ta işleneceği yönündeki haberleri de değerlendiren Ağbaba, “Malatya ekonomisi için önemli olan bir Hekimhan-Hasançelebi demir cevheri var. Burası istimlak edilirken, burada üretim yapılacağı, fabrikanın buraya kurulacağı söylenildi. Parti olarak önümüze bir yol haritası çizeceğiz. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye ama maalesef Malatya’nın toprağının altından çıkan dünyanın en kaliteli cevheri Sivas’ta işlenecek. Bu bir kent için züldür, utanç verici bir durumdur. Hekimhan, Türkiye’nin en önemli maden cevherine sahip ama bizim cevherimiz alınıp başka bir şehirde işleniyor, yani bizim cevherimizin ekonomik olarak bize bir katkısı olmayacak. Kamuoyunun dikkatini çekeceğiz. Ciddi eylemler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İHA