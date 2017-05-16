16 Mayıs 2017 Salı

Ağbaba, gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir basın toplantısı yaparak gündemi değerlendirdi. Parti İl Binasında gerçekleştirilen basın toplantısına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililer katıldı.

16 Mayıs 2017 Salı 11:15
Ağbaba, gündemi değerlendirdi

  Ağbaba, açıklamasında, “Şu anda 162 tane gazeteci cezaevlerinde. 10 binin üzerinde insan da işsiz kalmış durumda. Türkiye maalesef havuz ve haram medyası dışında, özgür gazetecilerin gazetecilik yapma imkanı kalmadı. Türkiye muhaliflerini, AKP yargı yoluyla terbiye etmeye çalışıyor. Memurundan işçisine, iş adamına kadar herkesi terbiye etmeye çalışıyor. Terbiye edemedikleri 2 tane insan günlerdir açlık grevinde bütün dünyaya milyonlarım sesini duyuruyor. Kesinlikle açlık grevinin doğru bir eylem olduğunu düşünmüyoruz. Haksızca işlerinden alınan mağdurlara çağrıda bulunuyorum. Direnme hakkınızı kullanın. Demokratik yollarla sesinizi duyurun. Bizler sizlerle beraberiz” diye konuştu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
  Ağbaba, sözlerini devamında özetle şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde Anneler Günü’ydü. Başta şehit annelerinin olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Anneler Günü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün annesiyle ilgili televizyon kanallarında akla hayale gelmeyecek iftirada bulundular. RTÜK muhaliflerin en ufak yanlışına cezalar yağdırırken bu hakaretleri görmemezlikten geliyorsun. Vatandaşlarımıza bu kanallara reklam veren firmaları da boykot etmeleri çağrısında bulunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk’e hiç kimse küfür edemez. İnsan insana böyle bir yakıştırmada bulunamaz. Bu konuda sadece televizyon programında konuşanlara değil, o televizyon kanallarına da gereken cezaların verilmesini talep ediyoruz. Eskiden havuz medyası vardı, şimdilerde kabin gazeteciler var. Kabine girmek içmek için kırk takla atıyorlar.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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