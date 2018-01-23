AĞBABA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarını bitirmek için Suriye’nin Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Ağbaba, “Ülkemizin şu andaki en önemli gündem maddesi Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı. Ben bu harekata katılan Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyorum ve kazasız belasız ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir ki şu anda medya ve kamuoyu sadece bir bakış açısıyla bilgilendiriliyor. Buraya nasıl geldiğimizi kimse söylemiyor. Türkiye neden bu duruma düştü? Onun da sorgulanması gerekiyor” şeklinde konuştu.



İstanbul Küçükçekmece’deki bir hastaneye 5 aylık süreçte yaşı 18’in altında 38’i ise 15 yaşından küçük olmak üzere 115 çocuğun hamile olarak geldiğinin tespit edilmesi iddiaları ile ilgili de konuşan Ağbaba, “2018 yılında 115 tane kız çocuğunun hamileliğinin gizlendiği ortaya çıkıyor. Sadece bu bildiğimiz, bir de bilmediğimiz var. Yetkililer ne yapıyor? Bu kadar kepazelik, bu kadar rezillik var bir tanesi çıkıp istifa etmiyor. Bu noktada herkesin utanması gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıya İl Başkanı Enver Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner, Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, il ve ilçe yönetimleri, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş katıldı.

