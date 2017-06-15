CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mayıs 2016 tarihinde Meclise sunduğu Rehber Köpekler Kanun Teklifi hakkında konuştu, tüm milletvekillerinden teklifin yasalaşması için destek istedi. Teklifin siyaset üstü bir teklif olduğunu belirten Ağbaba, “Teklifin yasalaşması ile engellilere saygılı olduğumuzu, engellilerimizin özgürce yaşamlarını sağlayacağımızı, herkesin, özellikle engellilerin toplumda eşit bireyler olarak hayata katılabileceğinin mesajını vereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, kanun teklifinin genel isminin "Rehber Köpekler" olarak adlandıracağını, Türkiye'de 10 milyona yakın engelli olduğunu, TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 12,5'unun, her sekiz kişiden 1'inin engelli olduğunu belirterek kanun teklifine verilecek oyların önemine vurgu yaptı.

“ENGELLİ İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ”

Ağbaba, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Rehber köpekler görmeyenlerin gözü, duymayanların kulağı, yürümeyenlerin iki ayağıdır. Yani rehber köpekler görme ve işitme engellilerin attığı adımdır. Rehber köpekler görme engelli insanların özgürlüğüdür. Rehber köpekler engellilerin güvenliğidir. Rehber köpekler engelli insanların elidir, koludur, kulağıdır, gözüdür, dilidir. Dünyada binlerce engelli insan rehber köpekler sayesinde kimseye bağımlı olmadan yaşamakta, özgürce seyahat edebilmekte, AVM'ye, sokağa çıkabilmektedir. Okullarına gidebilmekte, toplu ulaşım araçlarına binebilmekte, özgürce yaşayabilmektedir. Kısaca, engelli insanlara her ortamda eşlik ederek bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan rehberlerdir. Bir tekerlekli sandalye ne ise rehber köpek de görme engelli insan için odur. Rehber köpekler çok uzun ve yoğun eğitimden geçerler ve profesyonel yardımcılar hâline gelirler. Bu eğitimi alan köpekler asla ısırmazlar, saldırmazlar ve havlamazlar. Dünyanın birçok ülkesinde rehber köpekler toplu taşıma, AVM, restoran, sinema gibi sosyal alanlarda görme engellilere eşlik ediyorlar. Güney Afrika, Malezya, Birleşik Krallık, Avusturya, Romanya, Yunanistan gibi birçok ülkede bu uygulamalar uzunca yıllardan beri sürmektedir. Avrupa ülkelerinde bunu sıkça görebilirsiniz. Bizim de bugün bu hakları kendi engellilerimize, vermemiz gerekmektedir” dedi.

“Meclisteki dört grubumun olumlu oy vermelerini, onlardan, engelli insanlar adına, görme engelli insanlar adına rica ediyoruz. Görme engellilerin özgürlüğüne vereceğiniz oylarla katkı sunmanızı bekliyoruz” diyen Ağbaba, “Türkiye'de bu amaçla kurulmuş çok önemli bir dernek var, benim de üyesi olduğum Rehber Köpekler Derneği. Çok değerli çalışmalar yaparak bu konuda öncü oldular” diye konuştu.

“1 HAFTADIR REHBER KÖPEĞİ MECLİSE ALDIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Veli Ağbaba konuşmasının devamında, “Veli Ağbaba olarak bu rehber köpeklerle ne ilgim var derseniz, benim 2011 yılından beri görme engelli bir danışmanım var. Görme engelli danışmanım Sayın Ali İlhan, bu yıl Rehber Köpekler Derneği sayesinde kendine bir rehber edindi. Eğer buradaysa Meclis İdare Amiri Sayın Salim Uslu, ona da bir sitemimi belirtmek istiyorum. Bir haftadan beri Ali İlhan'la birlikte köpeğinin Meclise girmesini sağlamaya çalışıyoruz, maalesef, izin verilmiyor” dedi. Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi’nin “Sokak köpekleri Meclise girebiliyor Sayın Ağbaba. Rehber köpekler giremiyor mu?” sorusu üzerine Ağbaba, “Rehber köpeklere, maalesef, izin verilmiyor Sayın Başkanım. Buradan idare amirlerine çağrı yapalım” ifadelerini kullandı.

“ENGEL DEĞİL REHBER OLALIM”

Ağbaba konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“4 gruba buradan yüksek sesle seslenmek istiyorum. Benim danışmanım görme engelli ama Türkiye'de binlerce görme engelli insan var. Şu anda rehber köpek sayısı, maalesef, üzülerek söylemek isterim ki Türkiye'de 5… Bu sayının artırılabilmesi ve görme engellilerin her yerde rahat dolaşabilmesi için bu kanuna ‘Evet’ oyunu vermenizi bekliyorum. Gelin engel olmayalım, gelin rehber olalım.”