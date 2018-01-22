AĞBABA'DAN TEPKİ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Kurumlar Alevilere yönelik hakarette yarışıyor. Hükümet 20 milyonu aşkın Alevi’ye yönelik kolektif saldırının ortağıdır” ifadelerini savundu.

“NEREYE BAKSAN NEFRET SUÇU”

Hem MEB’in hem de TDK’nın Alevilere yönelik çirkin yaklaşımına sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye'nin gerici, ayrıştırıcı, ötekileştirici anlayışla yönetiminin yansımalarını kurumlarda görmeye devam ediyoruz. Geçmişte Alevi kişiyle evlenmenin caiz olup olmadığıyla ilgili soruya 'Müslüman olmayanla evlenilmez' şeklinde skandal bir cevap veren Diyanet İşleri Başkanlığından sonra şimdi de Türk Dil Kurumunun çirkin tanımlamasında, Alevilere açık bir şekilde hakaret cümlelerini görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının henüz 11 yaşındaki çocuklara dağıttığı kitaplarda Alevileri karalayan ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Nereye baksanız bir nefret suçu nereye baksanız Alevilere yönelik hakaretler var" sözlerini kaydetti. (Bülten)