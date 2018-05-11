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Ağbaba'dan Karakaş Konağı tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Niyazi Mahallesi’ndeki Karakaş Konağı’nın kullanım hakkının bir derneğe 5 yıllığına kiraya verilmesini eleştirdi. Ağbaba, “ Bir  güvenlik görevlisi vermedikleri için konağın yanmasına göz yumanlar, şimdi de tarihi konağı turizme açmak yerine derneklere peşkeş çekiyorlar ” dedi.

Ağbaba'dan Karakaş Konağı tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Niyazi Mahallesi’ndeki Karakaş Konağı’nın kullanım hakkının bir derneğe 5 yıllığına kiraya verilmesini eleştirdi. Ağbaba, “ Bir  güvenlik görevlisi vermedikleri için konağın yanmasına göz yumanlar, şimdi de tarihi konağı turizme açmak yerine derneklere peşkeş çekiyorlar ” dedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:59
Ağbaba'dan Karakaş Konağı tepkisi

“17 YILDIR BİR KONAĞI TURİZME KAZANDIRAMADILAR ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında  Niyazi Mahallesi’ndeki Karakaş Konağı’nın kullanım hakkının 5 yıllığına Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi'ne verilmesine tepkiler devam ediyor. Karakaş Konağı ile daha önce defalarca  Kültür ve Turizm Bakanlığına soru önergeleri veren, konağın kaderine terk edilmesine mecliste yaptığı konuşmalarla isyan eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin konağın işletmesini bir derneğe vermesini ‘beceriksizlik’ olarak nitelendirdi.

“Yeri gelince mangalda kül bırakmayanlar , Malatya’nın ne kadar büyüdüğünü, belediyenin ne kadar büyük işlere imza attığını söyleyenler tarihi eserleri, kültür varlıkları derneklere kiraya vererek çağdaş belediyecilik örneği sergiliyorlar” diyen Ağbaba, “Bir tarihi eserin göz göre göre yok edilmesini kabul etmek mümkün değil. 15 yıldır iktidarda olup bir konağı Malatya’ya kazandıramamak ayıptır. Aslında Karakaş Konağı’nın başına gelenler Malatya’nın başına gelenlerle aynıdır. Konak ta tıpkı Malatya gibi kaderine terk edildi.Kurtuluşu bir derneğe vermekte buldular.Oysa o konak, istenirse yüzlerce turistin ziyaret ettiği bir yer olabilirdi"  dedi.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

2001 yılında restorasyonu için 530 bin lira para harcanan 2003 yılında restorasyonu biten Karakaş Konağı henüz hizmete girmeden, 2004 yılında yağmur sularının sızması nedeniyle duvarları dökülmeye başlamıştı. Tarihi konak restorasyonun üzerinden 3 yıl geçtikten sonra tekrar onarıma alınmış, ancak çatısı olmadığı için kerpiç duvarlardaki dökülmeler durdurulamamıştı. 17 yıllık süreçte milyonlarca para harcanan konak 2014 Kasım ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesinin kontrolündeki konak, 2015 yılında yanmıştı.Büyükşehir Belediyesinin 1 güvenlik görevlisi bile koymaktan aciz bir şekilde kaderine terk ettiği konak için kurtuluş derneğe kiralamakta bulundu.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 11.05.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKARAKAŞ KONAĞIChpVeli Ağbaba
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