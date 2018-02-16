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 Ağbaba'dan ittifak değerlendirmesi 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimse merak etmesin Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifaka karşı en güçlü adayı çıkaracaktır” dedi

 Ağbaba'dan ittifak değerlendirmesi 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimse merak etmesin Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifaka karşı en güçlü adayı çıkaracaktır” dedi

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 16:07
 Ağbaba'dan ittifak değerlendirmesi 

CHP Malatya il binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP ve AK Parti’nin yaptığı ittifaka ilişkin, “Bunlar bütün anakentlerde görüyorlar ki yüzde 50‘i aşamıyor” yorumunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yolunun beli olduğunu ifade eden Ağbaba, “2019 seçimlerinde Türkiye’yi demokrasiyi, Laikliği, Cumhuriyeti savunan kadrolar yönetecektir. İttifak yapacakmışsınız? diye soruyorlar biz demokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti savunan Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ilkelerine uyan herkesle ittifaka acık olduğumuzun herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu. Ağbaba kendilerine ‘dayınız var mı diye sorduklarını belirterek, “Bununla ilgili çalışmalar sürüyor hiç kimse merak etmesin Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifaka karşı en güçlü adayı çıkaracaktır” şeklinde konuştu. 


Toplantıya İl Başkanı Enver Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş, il ve ilçe yönetimleri katıldı.busabahmalatya.com 

 

İHA

Son Güncelleme: 16.02.2018 17:35
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