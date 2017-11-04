Cezaevlerinde doluluk oranının en üst noktaya ulaştığını kaydeden Ağbaba, son 5 yılda cezaevlerinin nüfusunun 97 bin kişi arttığını, kapasite fazlası 22 bin tutuklu ve hükümlünün bazen mutfakta, bazen top oynanan sahalarda, bazen yerde yattığının bilinmesine rağmen Hükümetin suçları önleyecek tedbirler almak yerine, çözümü yeni cezaevleri açmakta bulmasının kaygı verici olduğunu kaydetti.
KANAYAN YARA
Veli Ağbaba ve CHP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde Türkiye’nin kanayan yarası cezaevleriyle ilgili tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sorunların tespiti, kapasite üstü cezaevlerinde yaşanılan problemlerin ele alınıp, çözüme ulaştırılması, tutuklu ve hükümlü sayısındaki ürkütücü artışın nedenlerinin araştırılması istendi.
Tutuklu ve hükümlü sayısı, mevcut cezaevleri sayıları, açılması planlanan cezaevleri ile ilgili sayısal verilere de ver verilen Meclis araştırma önergesi metni şu şekilde:
“20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL’in ardından cezaevlerinin doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Tutuklu ve hükümlülerin temel ihtiyaçlarını gidermelerini bile kısıtlayan, hapishanelerde gayri insani koşulların oluşmasına sebep olan kapasite üstü doluluk oranı her geçen gün daha büyük sorunları beraberinde getirmektedir.
SAĞLIK KONUSU
Stres, sürekli kapalı alanda durma, özellikle F tipi cezaevlerindeki ağır tecrit şartları, günlük 4-5 TL’lik ücretle üç öğün yemeğin çıkartılmaya çalışılması nedeniyle yemeklerdeki kalitesizlik, her türlü rahatsızlık için verilen tek tip diyet yemeği, haftada 10 saat olması gerekirken hemen hiçbir cezaevinde ya hiç uygulanmayan ya da çok az uygulanan sohbet hakkının yeterli bir şekilde uygulanmamasından doğan mağduriyet, doktora acil durumlarda saatler sonra ve normal taleplerde haftalar sonra ulaşım, eksik ya da tamamen yanlış ilaç kullanımı, havalandırma ve iklimlendirme eksiklikleri, nem kontrol eksiklikleri, su sorunu, düzenli sıcak ve soğuk suyun sağlanamaması, sadece günün belli saatlerinde temiz suya erişim vb. gibi tüm hijyenik, çevresel ve bedensel etkiler düşünüldüğünde hapishanelerde mahpusların sağlıklarının ciddi tehditler ile karşı karşıya olduğu değerlendirilmektedir. Bu sorunlara ilave olarak koğuşlarda yatak sayısından fazla tutuklu ve hükümlü barındırılması sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetleri, nakil ve spor faaliyetlerinin yapılması gibi birçok faaliyetin istenilen düzeyde yerine getirilmesini engellemektedir.
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