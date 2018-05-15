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Ağbaba, Aslanoğlu’yu andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Aslanoğlu, Malatya'nın babasıydı. modern bir dilenciydi. Malatya'ya unutulmaz izler, Malatyalıların kalbinde unutulmaz yer bıraktı” dedi.

Ağbaba, Aslanoğlu’yu andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Aslanoğlu, Malatya'nın babasıydı. modern bir dilenciydi. Malatya'ya unutulmaz izler, Malatyalıların kalbinde unutulmaz yer bıraktı” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 17:55
Ağbaba, Aslanoğlu’yu andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevlüt Aslanoğlu’nun 4. ölüm yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Mevlüt Aslanoğlu’yla 1999'dan beri birlikte siyaset yaptığını kaydeden Ağbaba, “Aslanoğlu, nevi şahsına münhasır bir insandı. Alışılmış bir siyasetçi değil siyasete yeni bir soluk getiren kişiydi. Bir sevgi ve hoşgörü adamıydı. Malatyalılık kimliğini her platformda öne çıkarırdı. Kendi deyimiyle, Malatya'nın delisiydi. Malatya'nın babasıydı” ifadelerini kullandı.

MODERN BİR DİLENCİ

Aslanoğlu’nun siyaset yaptığı dönem boyunca hep zenginden alıp, fakire verdiğini, yoksulun yanında olduğunu ve Malatya'ya unutulmaz izler bıraktığını kaydeden Ağbaba, “Mevlüt Aslanoğlu aktif siyasete girdikten sonra kendi deyimiyle modern bir dilenci olarak Malatya'ya çok büyük yatırımlar yaptı. Malatya'daki pek çok köy okullunu ilk kez o bilgisayarla buluşturdu, ilk kez çocuklar bilgisayar tuşuna onun sayesinde bastı. Milletvekilliği döneminde belki de devletten fazla Malatya’ya o yatırım yapmıştır. Mevlüt Aslanoğlu aramızdan ayrıldığında yerinin doldurulamayacağını biliyorduk. Bu yüzden Aslanoğlu’nun bizlere öğrettiği temiz ve ahlaklı siyaset yolunda Malatya'ya ve ülkemize daha fazla hizmet ederek onun aziz hatırasını onurlandırmaya devam ediyoruz. Mevlüt abimizi bir kez daha rahmetle ve özlemle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Veli AğbabaChpMalatya
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