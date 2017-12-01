Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atıksu arıtma ve taşkın koruma tesislerinin de yer aldığı 375 tesis 29 Kasım Çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak hizmete alındı. Cumhurbaşkanının Malatya’da tamamlanarak açılışını yaptığı tesislerin, Darende Ayvalı Barajı, Akçadağ Taşevler Barajı, Kuluncak Bicir Barajı ve bu barajın sulama projesi ile Doğanşehir Söğüt Göleti Yukarı Havza Islahı projelerinden oluştuğu açıklandı.

FİZİKİ GERÇEKLEŞMELER

Bakanlığın Ekim/2017’de verdiği resmi bilgilere göre; Kuluncak Bicir Barajı’nın temelden yüksekliği 32 metre, su biriktirme hacmi 910 bin metreküp. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 85.

Darende Ayvalı Barajı’nın temelden yüksekliği 34 metre, su biriktirme hacmi 87 milyon metreküp. Fiziki gerçekleşme yüzde 68.

Akçadağ Taşevler Barajı’nın temelden yüksekliği 51 metre, su biriktirme hacmi 5,12 milyon metreküp. Fiziki gerçekleşme yüzde 25.

Malatya’nın hem içme hem de sulama suyu sorunlarını yakından takip eden ve bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanının Malatya’da henüz tamamlanmamış tesislerin açılışını yaptığını savundu.

“HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL!”

Ağbaba, “Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi verilerine göre Akçadağ Taşevler Barajı’nın fiziki gerçekleşmesi geçtiğimiz ay yüzde 25. Bir ay içinde yüzde 75 i tamamlanmadığına göre Cumhurbaşkanına bu barajın açılışını neden yaptırıyorsunuz? Aynı şekilde Darende Ayvalı Barajı da, Kuluncak Bicir Barajı da henüz bitmiş değil. Bu 3 barajın gövdelerinin tamamlandığı, sulama kanalarının unutulduğu belirtiliyor. Bakanların Cumhurbaşkanına şirin görünmek için bitmemiş tesisleri bitmiş göstermesini daha önce de gördük, bugün de görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, Orman ve Su İşleri Bakanlığının açılışını yaptırdığı 3 barajın sulama kanallarının ihalesinin bile yapılmadığını savunarak, “Baraj yaptık diyorlar, ortada kanal yok. Böylece Boztepe Recai Kutan ve Kapıkaya Turgut Özal barajlarına yeni kardeşler geldi. Bicir, Ayvalı ve Taşevler barajlarının gövde inşaatları bitse bile su kanalları olmadığı için sulama yapamayacaklar” ifadelerini kullandı.

“KAĞIT ÜZERİNDE BARAJ YAPTILAR”

Baraj diye ifade edilen tesislerin normal şartlar altında gölet statüsü taşıdığını ileri süren Ağbaba, “Şayet bu tesisler barajsa Boztepe, Kapıkaya nedir? Temelden yükseklikleri, su biriktirme hacimleri dikkate alındığında açılışı yapılan yerler olsa olsa gölettir. Kaldı ki resmi yazışmalarda, DSİ’nin sosyal medya hesabında, Elektronik Kamu Alımları Platformunda, ihale ilanlarında bile gölet görünen yerler, açılış günü baraj olmuş. 18 Temmuz 2016 tarihli İhale ilanında Kuluncak Bicir Barajı, gölet olarak duyurulmuş. Arama motoruna Ayvalı Barajı diye girdiğinizde karşınıza ilk çıkan DSİ sayfasında bile Ayvalı Göleti, isim değiştirerek hem genel başkanlarını hem de Malatyalıları kandırıyorlar” diye konuştu.

“YATIRIMLARIN YÜZDE 1’İ MALATYA’YA”

Bakan Eroğlu’nun ‘son 15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık’ sözlerini de değerlendiren Ağbaba, “Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi verilerine göre 15 yılda Malatya’ya 1 milyar 560 bin liralık yatırım yapıldığı belirtiliyor. Yani Bakanlığın toplam yatırımları içinde Malatya’ya yüzde 1 pay ayrılmış. Malatya’dan yüzölçümü ve nüfusu daha küçük illere daha fazla yatırım yapılırken, su kaynakları ile çevrili Malatya’ya daha az yatırım yapılmasını anlamak mümkün değil” dedi.

HABER MERKEZİ