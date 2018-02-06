Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114194
ALTIN
162.308
DOLAR
3.7822
STERLİN
5.2367
EURO
4.6667

AĞBABA 4. KEZ PARTİ MECLİSİNDE

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba delegelerin oylarıyla partinin en üst karar organı Parti Meclisine 4’üncü kez seçildi.

AĞBABA 4. KEZ PARTİ MECLİSİNDE

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba delegelerin oylarıyla partinin en üst karar organı Parti Meclisine 4’üncü kez seçildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 11:03
AĞBABA 4. KEZ PARTİ MECLİSİNDE

36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultayın ilk günü yapılan Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

ONUR DUYUYORUM

Kurultayın 2.gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için seçimler gerçekleştirildi. Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu.Yapılan seçimlerin ardından Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Parti Meclisine tekrar seçildi. Ağbaba, Malatya Milletvekili olarak seçildiği 2011’den sonra 2012,2014 ve 2016’da yapılan Kurultaylardan sonra dördüncü kez Parti Meclisine seçildi.Ağbaba, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede "Parti Meclisinde Malatya'yı temsil etmekten onur duyuyorum. Delegelerimizin vermiş olduğu görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Sakarya Tepesi’ni ele geçirdi
Mehmetçik Sakarya Tepesi’ni ele geçirdi
TSK: 970 terörist etkisiz hâle getirildi
TSK: 970 terörist etkisiz hâle getirildi
ERDOĞAN: 'TTB’DEN ’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM'
ERDOĞAN: 'TTB’DEN ’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim