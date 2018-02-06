AĞBABA 4. KEZ PARTİ MECLİSİNDE

36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultayın ilk günü yapılan Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

ONUR DUYUYORUM

Kurultayın 2.gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için seçimler gerçekleştirildi. Parti Meclisi üyeliğine 488, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine ise 108 partili aday oldu.Yapılan seçimlerin ardından Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Parti Meclisine tekrar seçildi. Ağbaba, Malatya Milletvekili olarak seçildiği 2011’den sonra 2012,2014 ve 2016’da yapılan Kurultaylardan sonra dördüncü kez Parti Meclisine seçildi.Ağbaba, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede "Parti Meclisinde Malatya'yı temsil etmekten onur duyuyorum. Delegelerimizin vermiş olduğu görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com