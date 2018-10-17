Ağaçlara aşı macunu sürün

Başkan Solmaz, “Ağacın sırt kısmı daha yüksek olan dallarda aşı macunu sürülmezse kışın biraz sert geçerse haşerelerin budanan kısımlarda, kabuk ile ağaççık kısmına yumurtalarını bırakmalarına ve kışlamasına sebep oluruz. O da baharda ağaca daha fazla zarar verir” diye konuştu.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ağaçların sonbahar bakımı hakkında önemli bilgiler verdi. Kışın sert geçen yerlerde şubat ve mart aylarında ağaçların bakımının yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Solmaz, kış aylarının ılıman geçtiği yerlerde ağaçların sonbahar bakımlarının yapıldığını da söyledi.

AŞI MACUNUNU SÜRMEMİZ GEREKİYOR

Ağaçların budanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Başkan Solmaz, “Güz budaması yaprakların sararıp döküldüğü zaman yapılması gerekir. Sahada daha ayrıntılı bir şekilde meyve ağacının güneşten tam faydalanması, hava sirkülasyonunun bol olacak şekilde yapılması lazım. Bunu yaparken de hijyene çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü hastalıklar çok fazla artmaktadır. Her budamanın sonucunda çamaşır suyu ve benzeri dezenfekte edecek ilaçları kova ile yanımızda dolaştırmamız, ağaçtan ağaca geçerken dezenfekte suyuna o aletlerin batırılması lazım. Ağaçların kesilen yerlere ise aşı macununu sürmemiz gerekiyor. Ağacın sırt kısmı daha yüksek olan dallarda aşı macunu sürülmezse kışın biraz sert geçerse haşerelerin budanan kısımlarda, kabuk ile ağaççık kısmına yumurtalarını bırakmalarına ve kışlamasına sebep oluruz. O da baharda ağaca daha fazla zarar verir” şeklinde konuştu.

YAPRAK DÖKÜLDÜĞÜNDE…

Meyve ağacı budamalarının bu aydan itibaren yapılmaya başlandığını kaydeden Başkan Solmaz, “Bu aydan itibaren budama başlanıyor. Meyve ağaçlarının yapraklarının sararıp da dökülmeye başladığı anda yapılırsa daha iyi olur. Gerçi çiftçimiz yaz aylarından itibaren ağacı gözlemlemektedir, çünkü budayacağı dalı yazdan itibaren takip etmektedir. Meyve ağaçlarının içinde havanın bol olması, hava sirkülasyonunun bol olması gerekir ki çil dediğimiz hastalık ağaç dalları çok birbirine girmiş ise çil hastalığı daha yoğun olur. Bunu çiftçimiz bildiği için bu şekilde bir budama yapmaktadır. Bunu yaparken de ağacın toprağın meyveyi besleyebileceği kadar meyve dalını yatırması lazım. Bir toprağın ağacın dalları gür olup da toprak eğer ağaçtaki meyveyi besleyemeyecek durumdaysa orada da dalları kısıtlayarak ağacın meyveye ne kadar yatacağını çiftçimiz hesaplamaktadır” diye konuştu.

GÖZTAŞI BÜTÜN HASTALIKLARDAN KORUYOR

Yapılacak olan ilacın çiftçilerin kendisinin yapmasının daha ekonomik olacağını söyleyen Başkan Solmaz, “Güzün göztaşı bulamacı dediğimiz ilacı kendi çiftçilerimiz hazırlarsa daha ekonomik olur. Bir de daha verimli oluyor. Hazır alındığı zaman evde yapılan kadar verimli olmuyor. Hele hele bu hastalığın artmasında en büyük etkenlerden birisi güz bakımı göztaşı ilacını atmamızdan ileri gelmektedir. Göztaşı bordo bulamacı dediğimiz olay kışın meyve ağacını haşeratlardan ve hastalıklardan korumaktadır” ifadelerini kullandı.