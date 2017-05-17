Nikâh Sarayı’nda dün düzenlenen basın toplantısına; Genel Sekreter Ercan Turan’ın yanı sıra Genel Sekreter yardımcıları ile daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

BAŞLIKLAR HALİNDE ANLATTI

Malatya genelinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi’nin, 13 ilçe, 716 mahalle ve bin 150 mezraya hizmet götürdüğünü belirten Başkan Çakır, başlıklar halinde; imar, ulaşım, turizm ve jeolojik gibi ana planların tamamlandığını, KUDEB’le kültür varlıklarına sahip çıkıldığını, MASKİ’nin 2071 hedefleri doğrultusunda 325 milyon tutarında 2 bin 567 kilometre altyapı hizmeti yaptığını, kentlere kimlik kazandıran caddelerle ilgili olarak önemli caddeler açtıklarını, küçük caddeleri bulvar haline getirdiklerini, Güney ve Kuzey Kuşak yollarının önemli mesafelerini açtıklarını, Malatya’ya özgü bir çevreyolu düzenlediklerini, toplamda 3 bin 253 kilometre asfaltlama yaptıklarını, 584 kilometre yeni yol açtıklarını, 2 bin 342 kilometre yol genişletme çalışmaları yaptıklarını, 42 köprü ve 30 adet menfez yaptıklarını, Şire Pazarı, Akpınar ve Bakırcılar Çarşısı’nı düzenlediklerini, 8 adet üst geçit, 15 adet kavşak yaptıklarını, Kernek, Kanalboyu ve Hürriyet Parkı’nı düzenlediklerini, Sanat Sokağı, Sanat Galerisi, Gençlik Merkezi gibi insana dokunan hizmetler yaptıklarını, Kerpiç Evleri ayağa kaldırdıklarını, Yaşam ve Spor Merkezi, Nikâh Sarayı, Kernek Külliyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi projeleri bitirerek hizmete sunduklarını ifade etti.

YEŞİLE KATKI…

Çakır, 20 civarında çeşme, 3 saat kulesi, yeni gasilhane, kapalı spor salonu yaptıklarını, başta amatör spor kulüpleri olmak üzere spora ve sporcuya önemli destekler verdiklerini, ilçeler garajı, Doğu ve ArapgirGarajı, 2 adet ilçe mezbahanelerini hizmete sunduklarını, Türkiye’de ilk defa hayata geçirdikleri trambüsle günde 30 bin yolcu taşıdıklarını, çöpten ve güneşten elektrik üreten santraller kurduklarını, ulaşımda düzenlemeler yaparak, araçları dönüştürdüklerini, feribot ve gezi teknesi hizmete sunduklarını, baraj seyahatini ilk defa denetim altına aldıklarını, Malatya Çevre Entegre ve Katı Atık Bertaraf Tesisi ile çevrecilik alanında örnek projeler gerçekleştirdiklerini, Turgut Özal Tabiat Parkı’nın yanı sıra yaptıkları yeşillendirme, fidan ve ağaç dikimleriyle Malatya’nın yeşil alanına katkı sağladıklarını, çiftçilere 1 milyon civarında ücretsiz fidan dağıttıklarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerde engelliler de dâhil olmak üzere önemli hizmetler sunduklarını, fuarlar, sağlık hizmetleri ve e-belediyecilik uygulamalarında örnek çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

Bir kentin kalkınmasının binaların yükselmesi değil insanların bilinçlenmesiyle olacağını kaydeden Başkan Çakır, toplantı sonunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Çakır, ayrıca önümüzdeki günlerde yeni yapacakları projeler ile ilgili olarak da bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.













ÖMER ALİ DELİBAŞ