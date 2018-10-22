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Ağacı işleyerek sanat eserine dönüştürüyor

Ağacı işleyerek sanat eserine dönüştüren 45 yaşındaki Ahmet Koşar, bu mesleği babasından ve dedesinden öğrendiğini belirtiyor. Ahşap ustası Koşar, oklava, merdane, ekmek tahtası, davul kasnağı, kaşıklar ve süs eşyaları yaparak, vatandaşların taleplerini karşılıyor.

Ağacı işleyerek sanat eserine dönüştürüyor

Ağacı işleyerek sanat eserine dönüştüren 45 yaşındaki Ahmet Koşar, bu mesleği babasından ve dedesinden öğrendiğini belirtiyor. Ahşap ustası Koşar, oklava, merdane, ekmek tahtası, davul kasnağı, kaşıklar ve süs eşyaları yaparak, vatandaşların taleplerini karşılıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
Ağacı işleyerek sanat eserine dönüştürüyor

Çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirten Ahşap Ustası Ahmet Koşar, "Bu işi dedemden öğrendim, benim dedem de marangozdu, onun babası da marangozmuş; okuyamadım, bu işte kendimi geliştirmek istedim. Şu anda her şey plastiğe, demire döndüğü için insanlar daha çok ahşaba yönelmeye başladı. Ağaç daha sağlıklı, ahşap daha sağlıklı. Bir salatayı ahşapta yaptığın zaman tadı farklı oluyor, plastikte yaptığın zaman tadı farklı oluyor” ifadelerinde bulundu.

"ÇOK ZAHMETLİ BİR İŞ"

Ahşabın sağlık yönünden zararsız olduğuna dikkat çeken Ahmet Koşar, "Ahşabı yesek bile bir şey yok ama plastiği yedin mi hastalık çoğalıyor. Biz eskiden külek yapardık; yağ küleği, yoğurdu ona koyarlardı, yoğurt koyu olurdu ama hastalık yoktu. Tahta kaşıkla yemek yapmak yemeğin lezzetini etkiliyor. Ben bu mesleği baba, dede mesleği olduğu için yapıyorum. Benim çocuğum ben öldükten sonra bu işe devam etse evinini geçindiremez. Bu iş çok zahmetli bir iş. Benim çocuğum, bazen okuldan kalan zamanda yanıma geliyor, dikkat ediyorum hiç öğreneyim diye heves etmiyor. Ben ağacı alırım, biçerim, biçtiğim malı bir sene sonra kullanmaya başlarım. Elimde oklava, merdane, ekmek tahtası, davul kasnağı, kaşıklar bunları elimde yapıyorum. Elimden geldiği kadar babamın dedemin öğrettiği kadar yapmaya devam ediyorum” sözlerine yer verdi.

    

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Ahmet KoşarAğaç IşlemesiAhşap Ustası
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