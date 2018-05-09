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Ağaç yaşken eğilir misali…

Battalgazi Belediyesi tarafından Trafik Haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bir etkinlik gerçekleştirildi.  

Ağaç yaşken eğilir misali…

Battalgazi Belediyesi tarafından Trafik Haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bir etkinlik gerçekleştirildi.  

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:15
Ağaç yaşken eğilir misali…

Etkinlikle ilgili konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, “Çocuklarımıza trafik kurallarını doğru öğretmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik haftası dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

TRAFİK CANAVARINA “DUR” DİYEBİLECEK NESİLLER

Burada konuşan Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, erken yaşta verilen trafik eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Karayolu Güvenliği ve Trafik haftası her yıl mayıs ayının ilk haftasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde vatandaşlarımızın trafik bilincini oluşturmak ve maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek, trafik konusunda yaşanan sorunlarla ilgili toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır. Yıllardan beri ülkemizin en büyük sorunlarından biri trafik canavarının varlığı olmuştur. Özellikle sürücülerin kural ihlalleri, dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kazalarda maalesef binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte veya yaralanarak sakat kalmaktadır. Bu sorunun çözümü ise trafik canavarına “dur” diyebilecek nesiller yetiştirebilmekten geçmektedir” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval’ın yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteri yapıldı. Programda daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi sonrası, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

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BATTALGAZİ BELEDİYESİTrafik HaftasıMalatya
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