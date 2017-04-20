Önceki gün, Tunceli’nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinden 10 dakika sonra irtibat kesilmişti. 4 saat süre arama kurtarma çalışmasının ardından Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisinde helikopterin enkazı bulunmuş ve 7’si polis, 1’i hakim, 1’i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları bugün sabah saat 06.00 sıralarında 3 helikopterle dağlık alandan alınarak otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI TÖRENE KATILDI

Hastanede yapılan işlemlerin ardından şehitlerin naaşı morgdan alınarak resmi tören için Elazığ Havalimanına getirildi. Şehitler için havalimanında tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, protokol üyeleri, şehit aileleri, askeri ve emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, şehitlerin öz geçmişi okundu.

2 ŞEHİDİN NAAŞI MALATYA’YA GETİRİLDİ

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşları uçağa götürüldü. Şehitlerden Hakim Onur Alan Ordu’ya, Astsubay Selim Karaman Çorum’a, polis memuru Ekrem Dereli Balıkesir’e, Ahmet Cihan Kilci Kayseri’ye, Komiser Pilot Abdullah Ortanca İzmir’e, Murat Ködük Kütahya’ya, Azam Gündede Konya’ya, Saadettin Demir Kırşehir’e, Mesut Özdemir'in naaşı Gaziantep’e, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun naaşı ise Çankırı’ya uçakla, şehit polislerden Elazığ nüfusuna kayıtlı olan ancak ailesi Malatya'da yaşayan Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan'ın naaşı da Malatya’ya karayolu ile gönderildi.

BABA OCAĞINDA HELALLİK…

Tunceli’de şehit olan ve Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Malatya’ya gönderilen şehit polis memurları Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan, baba ocaklarına götürülerek helallik istendi. Şehit Polis emuru Hasan Yıldırım'ın naaşı, önce annesi Melike ve babası Fuat ile birlikte yaşadığı Bostanbası Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Burada yapılan duaların ardından helalleşme gerçekleştirildi.



TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Yıldırım'ın cenazesi tekbir sesleri eşliğinde baba ocağından çıkarıldı. Şehit polis, düzenlenecek tören için Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Hasan Yıldırım'ın tabutu, burada ise kendisi gibi polis olan ve aynı kazada şehit olan meslektaşı Candaş Kaplan'ın yanına konuldu.

KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

İki şehit için düzenlenen törene, Vali Mustafa Toprak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile şehitlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde şehit Polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat Yıldırım ve annesi Melike Yıldırım ile şehit Polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan ve annesi Gülbahar Kaplan güçlükle ayakta durabildi. Törende Kürtçe ağıtlar yükseldi.

AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehir Mezarlığında İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar ve 4 yıllık polis olduğu öğrenilen Hasan Yıldırım Polis Şehitliği’ne defnedildi. Şehit polisin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım abisinin üniformasını giyerek Türk bayrağına sarılı tabunun önünde fotoğrafı taşıdı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Candaş Kaplan'ın cenazesi ise törenin ardından Şehir Mezarlığındaki morga konuldu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenilen Candaş Kaplan'ın cenazesinin ise bugün sabah saat 11.00'de Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde dualarla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.























TAHİR ÖZÇELİK