CHP Malatya il binasında kameraların karşısına geçen Ağbaba, adalet yürüyüşünü CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığını hatırlatarak, "Adalet yürüyüşü sadece CHP’nin yürüyüşü değildir. Adalet arayan herkesinin yürüyüşüdür. Herkesin ortak çığlığıdır, Türkiye ve dünya için önemli bir eylemdir. Her türlü olumsuzluklara ve tahriklere rağmen tek bir şiddet eylemi olmadan 25 günde 450 km yol kat edildi. Yürüyüşe destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Yürüyüş dünyanın en barışsal eylemi oldu” şeklinde konuştu.

Ağbaba TBMM iç tüzüğünün değişmesi ile ilgili olarak ise, “İç tüzük değişliği ile birlikte milletvekillerinin nerede, ne kadar ve kim hakkında konuşacağına karar verilmiştir. Fiilen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Malatya kayısısının AB Coğrafi İşaret Belgesi alması ile ilgili de konuşan Ağbaba, “Emeği geçen başta oda başkanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu gerçekten önemli bir şey. Bu belge ile kayısı artık Malatya‘nın demek oluyor. Ama kayısıdaki diğer sıkıntıların da çözülmesi lazım. Biz CHP olarak bunların takipçisi olacağız. Bunun yanında Malatyamızın sulama sorununa hala çözüm bulunamadı. Çat barajında su sıkıntısı var. Bu sorunların acilen çözülmesi lazım” diye konuştu.

Basın toplantısına Ağbaba’nın yanı sıra CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ve partiler katıldı.

İHA