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AFRİNLİLER PYD'NİN GIDA DEPOSUNU BASTI !

Afrin'de halk terör örgütü PYD'nin gıda deposunu bastı.

AFRİNLİLER PYD'NİN GIDA DEPOSUNU BASTI !

Afrin'de halk terör örgütü PYD'nin gıda deposunu bastı.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 15:31
AFRİNLİLER PYD'NİN GIDA DEPOSUNU BASTI !

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.  

İHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinPYDGıda Deposu
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