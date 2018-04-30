Afrin’de Görevli Uzman Çavuş'tan Üzücü Haber 

Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Uzman Çavuş İlhan Hamurcu 4 günlük izin alarak Malatya’daki ailesinin yanına gitti. İznin ardından görev yerine dönerken Hatay’ın Hassa ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hamurcu’nun cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, otopsinin ardından cenazesinin Giresun’un Yağlıdere ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu yaptığı açıklamada, Hamurcu’nun cenazesinin işlerinin bittikten sonra İstanbul aktarmalı Giresun’a getirileceği ve Yağlıdere Merkez Pazar yerinde düzenlenecek cenaze törenin ardından aile kabristanlığına defnedileceğini açıkladı.

Öte yandan Hamurcu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.