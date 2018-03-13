Afrin’de ev aramasında EYP patladı: 10 asker yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evde askerlerin arama yaptığı sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri olmak üzere 10 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evlerde Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin arama yaptığı sırada EYP’nin patlaması sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri yaralandı. Yaralı askerleri, olay yerinden hızlı bir şekilde zırhlı araçlarla ile tahliye edilerek Azez üzerinden Kilis’in Önhcüpınar Sınır Kapısı Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyonu yürüten askeri yetkililer gelerek, doktorlardan bilgi aldılar.