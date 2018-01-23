AFRİN ŞEHİDİNE VEDA!

Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



"Bizi sınırlarımızda taciz eden üç, beş tane ipsize, sapsıza biz bu sınırlarda soluk aldırtmayız"



Cenaze namazının ardından cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin Operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz.' Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz de onun şahadetine şahidiz. O da bizim şu andaki saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan bir operasyon değil, bu operasyon tamamiyle YPG, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik operasyondur. Bu operasyonu Allah’ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. ’Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan, şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyen Mehmetlerimiz ile alacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmışa bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç, beş tane ipsize, sapsıza biz bu sınırlarda soluk aldırtmayız. Şu anda yavrumuz bu noktada attığı tweetler ile de adeta geleceğini okudu ve bu tweetler de adeta şahadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Bu noktada evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz, onu da yerine getiririz" ifadelerini kullandı.



Şehit Üstçavuş Özalkan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının akabinde bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Selahattin Özalkan’ı biran olsun yalnız bırakmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, anne Hatice Özalkan ile şehidin eşi Şeyma Özalkan’a refakat etti.

Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile şehidin yakınları katıldı.



Şehit Üstçavuş Özalkan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenden sonra Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığına defnedildi.

