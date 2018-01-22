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AFRİN PROVOKASYONUNA SORUŞTURMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada terör provokasyonu yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

AFRİN PROVOKASYONUNA SORUŞTURMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada terör provokasyonu yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 15:27
AFRİN PROVOKASYONUNA SORUŞTURMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada terör provokasyonu yapanlara yönelik soruşturma açıldığını açıkladı.
 

Cumhuriyet Başsavcılığın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizin güvenliği amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamıyla ilgili olarak, bir kısım terör örgütü yandaşları ile provokatörlerin, devletimizin ve askerimizin başarısını gölgelemek ve kamuoyunda infiale yol açmak maksadıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakından takip edilmekte ve suç içeren paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmaktadır. Terör örgütüne destek ve provokasyonuna amaçlı her türlü paylaşım yapanlara karşı vatandaşlarımızın kolluk güçlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunmaları halinde derhal soruşturma işlemleri tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
 

İHA

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AfrinşanlıurfaProvokasyon.MalatyaBusabahmalatya.com
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