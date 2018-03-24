AFRİN KONTROL ALTINDA!

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak Cumartesi tarihinde Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" açıklamasını yaptı.
İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinin tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak Cumartesi tarihinde Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" açıklamasını yaptı.
İHA