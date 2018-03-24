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AFRİN KONTROL ALTINDA!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinin tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.

AFRİN KONTROL ALTINDA!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin bölgesinin tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 14:23
AFRİN KONTROL ALTINDA!

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak Cumartesi tarihinde Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Bütün köyler teröristlerden temizlenerek Afrin'in tamamında kontrol sağlandı" açıklamasını yaptı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriAfrin
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