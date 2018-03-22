AFRİN HAREKATININ BAŞARISINI ONLAR BELİRLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2023’e kadar ciddi miktarda hava filosunu yenilemeyi düşündüklerini vurgulayarak, "Önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken yetkinliğe sahip firmaları oluşturmamız gerekiyor. Yani savunma sanayi ekosistemini oluşturmamız gerekiyor. Sadece savunma sanayinin kamuya ait firmalarıyla bu işi yapamayız. Bu artık eski model. Yeni model herkesin işin içine dahil olması. Belirli uzmanlıkların görev taksimi yapılarak belirli firmalara verilmesi. Savunma Sanayinde önümüzde böyle bir fırsat var ve mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmeliyiz. Yani yerli ve milli aklı, fikri, yazılımları kendimize ait olmalı. Teknolojisini alıp kullandığımız değil, sahip olduğumuz bir altyapı. Bunu yapamazsak savunma sanayide biz bağımsız hale geldik diyemeyiz. Bu yönde attığımız olumlu adımlar var" ifadesini kullandı.

"Afrin harekatının başarısını belirleyen SİHA ve İHA’lardır" diyen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Orada bir üstünlük oluşturdu. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Türkiye’nin amacı hiçbir ülkeyi işgal etmek değil. Saldırgan bir politikamız yok. Elinde imkan ve kabiliyetlerinin olduğunu bilirse hasımlık yapmaya kimse cesaret edemez. caydırıcı kabiliyetimizi de geliştirirsek bölgesel krizlerin üstesinden daha kolay geliriz." busabahmalatya.com