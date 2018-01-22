AFRİN HAREKATI'NDAN DETAYLAR

Türkiye’nin ve dünyanın takip ettiği Afrin operasyonu resmen başladı. Afrin harekatı için hazırlıklar yapıldı, planlar hazırlandı, sevkiyatlar gerçekleşti. Söz konusu harekata özel eğitimli askerlerden oluşan 2 tugayın katılacağı bildirildi. Harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel kumanda edeceği de geçtiğimiz günlerde ifade edildi.

Fırat Kalkanı’nda terör örgütü DEAŞ’a yönelik süpürme harekâtı icra eden TSK, Afrin’de ise PKK/PYD’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulayacak. TSK, Afrin’deki teröristleri Batıda Hatay, Kuzeyde Kilis, Doğuda Azez ve Güneyde Tel Rıfat, İdlib cephelerinden kuşatacak. Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesi kontrol altına alınarak terör örgütünün havadan yaptığı lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak.

Bu kapsamda, Afrin-Zeytin Dalı Operasyonuna dair tüm ayrıntılar şu şekilde:

21 OCAK 2018-12.38

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu belirterek kara harekatının başladığını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekatı”nın 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlatıldığı hatırlatıldı.

12.30 - AFRİN SINIR KARAKOLLARI YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

Afrin'e yönelik kara harekatının başlamasının ardından Kilis'ten PYD-PKK'nın sınır karakolları yoğun ateş altına alındı.

11.46 -Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e geniş kapsamlı operasyon başlattı.

11.44 -Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul’da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD’den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran’ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinde Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

11.33 -TSK: “153 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda 153 hedefin ateş altına alındığı, harekatın planlanan şekilde sürdüğü bildirdi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” denildi.

11:21 -TANKLAR AFRİN'E İLERLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hatay sınırından çok sayıda tank Afrin bölgesine ilerliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde, kara harekatına başlayan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren Türk tankları, sınırın sıfır noktasına sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'ne gelen çok sayıda tank ve ZBT araçları sınırın diğer tarafına düzenlenecek olan kara harekatı için sınıra hareket etti. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan askeri birlikler tezahüratlar eşliğinde sınıra hareket etti. Askerler de kendilerini sevgi gösterisinde bulunan çocukları selamladı. Bu arada, Hatay sınırında obüsler, terör hedeflerini de vuruyor. Hatay sınır hattındaki bazı köylerden de top sesleri duyuluyor.

10.53 -Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine 2 top atışı yapıldı.

09.26 -Kara harekatı başladı.

09.05 - Teröristlerin mühimmat deposu havaya uçuruldu.

02.00 -Sınıra Komando ve Tank Sevkiyatı.

01.29 - Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi kararı.

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