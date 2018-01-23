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AFRİN'DEN YİNE ACI HABER GELDİ

Üsteğmen Oğuz Kaan usta şehit oldu. TSK’nın  Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın Antalya’da yaşayan acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

AFRİN'DEN YİNE ACI HABER GELDİ

Üsteğmen Oğuz Kaan usta şehit oldu. TSK’nın  Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın Antalya’da yaşayan acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 15:30
AFRİN'DEN YİNE ACI HABER GELDİ

Afrin’de yürütülen operasyon sırasında bu sabah şehit olduğu haberi gelen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehadet haberi Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta’ya ulaştı. 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen’in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen’in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter’den yaptığı açıklamada "Vatanımızın bekası için Afrin’de ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen OğuzKaanUsta’yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:38
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Busabahmalatya.comMalatyaOğuz Kaan Usta şehit DüştüŞEHİTAfrin
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