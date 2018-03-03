AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK’dan yapılan açıklamada, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. İcra edilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiği, 9 adet piyade tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 17 adet hafif silah, 1 adet roketatar, 56 bin 796 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 21 adet roketatar mühimmatı, 21 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet antipersonel mayın, bin 278 kilogram amonyum nitrat, 7 adet fünye, 20 adet muhtelif şarjör, 1 adet telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet el dürbünü ve 25 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpünün ele geçirildiği, 12 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiği ve teröristler tarafından kullanılan 23 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

ÖRGÜTÜN SERBEST HAREKET ETMESİ VE EYLEM KABİLİYETİ KISITLANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 402 kişi yakalandığı kaydedilerek, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 49 bin 300 paket kaçak sigara, 700 litre kaçak akaryakıt ve 8 adet kaçak cep telefonunun ele geçirildiği, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı belirtilerek, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alındığı sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmadığı bildirildi.

924 HEDEF İMHA EDİLDİ, 2 BİN 434 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 924 hedef imha edildiği belirtilerek, Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 2 bin 434 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 41 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 199 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 63 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. busabahmalatya.com