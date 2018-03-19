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AFRİN'DE HAİN TUZAK!

Afrin'de hain tuzak! 7 sivil, 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

AFRİN'DE HAİN TUZAK!

Afrin'de hain tuzak! 7 sivil, 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 16:26
AFRİN'DE HAİN TUZAK!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonunda PKK ve YPG'li teröristler bozguna uğrarken, teröristlerin tuzakladıkları el yapımı bomba ve mühimmatların patlaması sonucu 7 sivil ve Özgür Suriye Ordusu'ndan 4 asker hayatını kaybetti.


Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i üç koldan kuşatırken, kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu birlikleri birkaç saat içinde şehri özgürleştirmişti. PKK ve YPG'li teröristlerin birkaç gün önce şehirden kaçarken tuzakladıkları patlayıcı ve bombalar 4 katlı bir binada patladı. Sultan Murat Tümeni'nden askerlerin arama yapmak için girdikleri bina infilak etti.

Al Sahafi Mahallesi'nde müzik okulunun yanındaki bina yerle bir olurken, büyük çaplı yangın çıktı. Yandaki apartmanlarda da büyük çaplı hasar meydana geldi. Aynı bölgede çok sayıda binada da tuzaklama sonucu patlama yaşanması dikkat çekti.

Dün kaydedilen sıcak görüntüler de olayın boyutunu ve vehametini gözler önüne serdi.  Sultan Murat Tümeni'nden askerler, hainlerin binayı birkaç gün önce tuzakladıklarını belirterek, patlamada hayatını kaybeden bazı sivil ve askerlerin cenazelerinin ise henüz çıkarılamadığını açıkladılar. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
AfrinTuzak
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