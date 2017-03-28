Malatya inşaat ve Müteahhitler Derneği (MİM-DER), Bayırbucak ve Halep’ten sonra bu defa da yardım elini Afrika’ya uzattı. Afrika’ya bir TIR dolusu kuru gıda yardımı yapan MİM-DER, bir program düzenleyerek yardım TIR’ını Afrika’ya uğurladı. Dernek binasının önünde dün gerçekleştirilen programda Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın yer aldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke yaptı. Başkan Kırteke, Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımında bulunmak için toplandıklarını söyledi.

YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Yaptıkları yardımı rastgele yapmadıklarını dile getiren Başkan Kırteke, “Bizler Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak daha önce Bayırbucak Türkmenlerine, Halep’teki kardeşlerimize yardım yaptık ve şimdi de Kızılay’ımızın aracılığıyla Afrika’daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Kuru gıda TIR’ımızı Kızılay Başkanımıza teslim edip Afrika’daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir an önce ulaşmasını temenni ediyoruz. Bizler MİM-DER olarak gönderdiğimiz yardımları rastgele değil de Kızılay’ımızdan aldığımız ihtiyaç listesine göre teminde bulunuyoruz. Şimdi göndermiş olduğumuz TIR’ımız da kuru gıda, bisküvi ve mamadan oluşmaktadır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bilsinler ki biz önce insan olarak daha sonra Malatya olarak ve Türkiye olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanındayız. Bu yardımlar onlara aslında bir iyilik değil insanlık görevimizdir. Allah nasip ederse bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir” diye konuştu.

“#UMUDU OL”

Daha sonra söz alan Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Umudu ol’ hashtag’i ile yapmış olduğu twitter paylaşımının ardından bu kampanyayı 30’dan fazla Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte Kızılay’ın öncülüğünde yaptıklarını ve bu kampanyaya Malatyalıların da sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Yapılan yardımların kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yalçın, “Yine her zaman olduğu gibi MİM-DER Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneğimiz dünyanın herhangi bir coğrafyasında sadece mazlum olma kriterini belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda Türk Kızılay’ına, bilhassa içinde bebek mamaları ve kuru gıdaların olduğu bir TIR yardım aracını hazırladılar.” şeklinde konuştu.

DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM

Bu kampanyaya destek verdiklerini açıklayan Yalçın, “Herhangi bir sıkıntı yaşamadan kendi arkadaşları ile birlikte toplamış oldukları bu yardımlar sayesinde biz de Sayın Genel Başkanımızın başlatmış olduğu bu kampanyaya destek veriyoruz. Afrika’ya yardım eli anlamında ‘Umudu ol’ diyoruz. Tüm Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarına, iş adamlarına ve bu konuda gerçekten bağışta bulunmak isteyen insanlara seslenmek istiyoruz: Lütfen tüm coğrafyalardaki mazlum ve muhtaçlara yardım elinizi uzatın. Türk Kızılay’ı olarak sizlerden gelecek destekle inşallah Türkiye’yi dünyanın her yerinde temsil etmeye biz adayız ve gönüllüyüz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL