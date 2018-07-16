AFAD MÜDÜRÜ ALINDI MI?

Alınan bilgiye göre Ankara AFAD Başkanlığında araştırmacı olarak merkeze çekilen müdür ise henüz Malatya’da. Kilis ve Gaziantep Müdürleri de görevden alınırken, Malatya AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile ilginç bir iddia ortaya atıldı. Müdür Türker’in görevden alınmasını içeren kararın bilerek kamuoyundan saklandığı, Türker’in yeniden görevine dönmek için haberi gizli tuttuğu ve çeşitli görüşmeler yaparak Malatya Müdürlüğüne devam etmek istediği belirtildi. Öte yandan dün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Kurumdaki Türkiye genelinde yeniden yapılanmanın Malatya’daki Müdürlüğü de etkilemesi bekleniyor.