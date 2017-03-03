03 Mart 2017 Cuma

AFAD için şok iddia! İhalesiz mi alındı?

Daha önce jeneratörü olmadığı için elektrik kesintilerinde normal vatandaş gibi karanlıkta kalan Malatya AFAD İl Müdürlüğü, bu soruna jeneratör alarak çözüm buldu ancak tartışmalar da beraberinde geldi. Zira AFAD’ın aldığı yaklaşık 20 bin liralık jeneratörün ihalesiz bir şekilde tedarik edildiği iddia edildi.

03 Mart 2017 Cuma 11:16
AFAD için şok iddia! İhalesiz mi alındı?

Malatya AFAD İl Müdürlüğü, ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 20 bin lira değerinde bir jeneratör aldı. Jeneratörün ihalesiz alındığı iddiası ise kafaları karıştırdı. Jeneratörün alınmasıyla beraber tartışmalar da başladı.  

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
  Söz konusu jeneratörün hangi kaynakla ve nasıl alındığı yönünde herhangi bir bilgi edinilemezken, jeneratör alımıyla ilgili AFAD İl Müdürü Mustafa Türker’in bir açıklama yapması bekleniyor. Bu anlamda jeneratörün alımının devletin direktifleri usulüyle mi, ihale usulüyle mi yoksa müdürün kendi kafasına göre mi alındığı ise bilinmiyor.

MERAK KONUSU OLDU
  BUSABAH’ın ulaştığı bilgilere göre kurumda jeneratör için ihaleye gidilmedi. Yaklaşık 20 bin liralık bu alım akıllara beraberinde birçok soruyu da getirdi. AFAD’da yapılan diğer harcamalarda da ihale yolunun mu, yoksa il müdürü Mustafa Türker’in kendi alım seçeneklerinin mi gerçekleştiği merak konusu oldu. Tüm bu bilgiler olası bir afet ve olağanüstü durumda vatandaşların ilk başvuracakları AFAD’da neler oluyor, dedirtti.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaAFAD

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