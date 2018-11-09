“Af tasarısının sonuna kadar arakasındayız”

Başkan Avşar, "Af konusu şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyonda, komisyondan geçince de Meclise gelecek. Orada da inşallah gereği yapılır" ifadelerini kaydetti.

“BÜYÜK BEKLENTİ”

"Çocuk istismarı yapanlara, PKK’lılara, katillere, FETÖ'ye yani vatan hainlerine af yok" diyen MHP İl Başkanı Bülent Avşar, "Şimdi liderimiz diyor ki: ‘Af artık kaçınılmaz bir hale geldi.’ Affı gündeme getirdikten sonra şimdi büyük bir beklenti oluştu. Cezaevlerinde 253 binin üzerinde mahkum tutuklu yatmakta. Affa biz şartlı tahliye diyoruz. Adam çıktı, yeniden bir suç işledi, hemen tekrar cezaevine girdiği zaman bu 5 seneyi tekrar yatacak. Suçunu çekmiş olacak. Yani cezaevlerinde çok büyük bir doluluk var. Milletçe onlara sahip çıkmamız lazım, onları topluma kazandırmamız lazım. Yani nereye kadar bu böyle gidecek. Af toplumda beklenti haline geldi. Şimdi kişiye karşı işlenen suçu kişi affeder diyor, devlet karşı işlenen suçu devler affeder. Adam mahkemeye çıkıyor; ‘Ben bu adamdan davacı değilim’ diyor, kişinin kişiye karşı işlediği suç bitti mi burada, bitti ama kamu devam ediyor. Vatandaşın çoğu, zaten şikayetini alıyor affediyor. Bu ipe un serme. Kişi kişiyi affediyor zaten, kamu niye affetmiyor o zaman? Kişi kişiyi affetti ama onu cezaevinden çıkarmıyor " ifadelerine yer verdi.

“ANDIMIZ’IN ARKASINDAYIZ”

Andımız konusunun da arkasında olduklarını belirten MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "Biz Andımız konusunun arkasındayız. Sonuna kadar... Andımızın okutulmasında hiçbir sakınca da görmüyoruz" diye konuştu.