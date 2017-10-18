Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın göreve gelmesinden bu yana, öğretim üyesi düzeyinde en büyük akademik personel alımı için Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, 9 profesör, 4 doçent ve 24 yardımcı doçent alınacak.

Ancak, ilanda alınacak bazı profesör ve yardımcı doçentler için son derece spesifik ve dar alanda çalışmış olma şartı getirilmiş olduğunun duyurulmuş olması, akademik personel alım ilanının, kimlerin alınacağının önceden belli olduğu anlamına gelen “Adrese teslim ilan” olduğu kuşkusunu yaratıyor.

TARİH PROFESÖRÜ ADAYLARI İÇİN ‘AFGANİSTAN TARİHİ UZMANLIĞI’ ŞARTI GETİRİLMİŞ!

İnönü Üniversitesi üst düzey yönetimi tarafından hazırlanan akademik personel alım ilanına göre, çeşitli fakültelerde görev yapacak 37 öğretim üyesi alınacak. Bazı alanlarda alınacak öğretim üyeleri için son derece spesifik şartlar ilan edildi. Örneğin, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne alınacağı belirtilen profesör için adaylardan “Afganistan tarihi uzmanı olmak” şartı getirildiği vurgulandı.

İlana göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İktisat Bölümü’ne alınacak yardımcı doçentler için de özel şartlar getirildi. Bu bölümlere alınacak öğretim üyeleri için, “Kamuda yatırım yönetimi üzerine çalışmaları olmak” ve “Sosyal sermaye alanında çalışmaları olmak” şeklinde ancak birkaç öğretim üyesinin karşılayabileceği şartlar getirildi.

İlanda ayrıca, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü için alınacak yardımcı doçent adayları için ‘Etik alanda çalışmaları olmak’ şartı getirilirken, Ziraat Fakültesi için alınacak yardımcı doçent için ‘Tarım makineleri alanında çalışmaları olmak’ şartı öngörülürken, bazı kadrolar için özel bir şart getirilmediği görüldü.

DAHA ÖNCE DE AYNISI YAPILMIŞTI

İnönü Üniversitesi yönetiminin önceden belirlenmiş isimler için ilan yayınladığı kuşkusu veren söz konusu ilanı ilk değil. Temmuz ayında yayınlanan ilanda da, adaylar için özel şartlar öngörülmüştü. Bunlardan en ilginç olanları arasında, “Yabancı otlar üzerine” çalışan, yardımcı doçent, “Klasik Türk şiirinin terkip yapısı, lafız-anlam ilişkisi üzerine çalışan yardımcı doçent, “Kesir dereceli sistemlerde modelleme ve kontrol uygulamaları üzerine” çalışan yardımcı doçent ve “yerden ısıtma üzerine deneysel çalışma” yapan olan profesör arayışı yer almıştı.

TAHİR ÖZÇELİK