Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından Adliye çevresine bariyerler konuldu.Tedbirler kapsamında adliye giriş çıkışları kapatıldı. Sayım işlemlerinin ardından ilçe ve merkezde bulunan sandıkların Malatya Adliyesi’ne getirileceği öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK