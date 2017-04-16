Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafından Adliye çevresine bariyerler konuldu.Tedbirler kapsamında adliye giriş çıkışları kapatıldı. Sayım işlemlerinin ardından ilçe ve merkezde bulunan sandıkların Malatya Adliyesi’ne getirileceği öğrenildi.
Adliyede tedbirler artırıldı
Malatya’da oy kullanma işlemi sürüyor
Malatya'da iki ayrı kaza: 9 yaralı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:...
Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması
Malatya’da sağanak yağış etkili oluyor
Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç...
Bakan Tüfenkci Yeşilyurt Belediye personeli...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!