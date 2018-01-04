04 Ocak 2018 Perşembe

Adliye Sarayı yatırım programına alınacak mı?

2018 yatırım programına alınmayacağı belirtilen Adliye Sarayı hakkında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, söz konusu projenin programa alınması için çalıştıklarını belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:26
Adliye Sarayı yatırım programına alınacak mı?

  AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, yeni adliye binası ve İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası yapımının 2018 yılı yatırım programına alınmadığı söylentilerini değerlendirdi. Milletvekili Şahin, binaların 2018 yılı yatırım programına alınması için çalıştıklarını söyledi.

UĞRAŞIYORUZ…
  Milletvekili Şahin, “Yeni adliye binasıyla alakalı şu anda Kalkınma Bakanlığımızdan görüşecektik, bütçe görüşmeleri vardı. Bununla alakalı inşallah 2018 yılı yatırım programına alınması için uğraşıyoruz. Yine İŞKUR binasıyla ilgili de geçici olarak emeksiz alt kavşağındaki hizmet veriyor. Bunu da inşallah 2018 yılı yatırım programına alınması için bütün milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİ BAZEN KÜÇÜK İLLERLE KIYASLIYORLAR
  Malatya’nın şu anda en güçlü dönemini yaşadığını ifade eden Milletvekili Şahin, “Bugün gerçekten Malatya’mız en güçlü dönemini yaşıyor. Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, 5 milletvekiliyle beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Teşkilatımız şu ana kadar yaptığı bütün programlara arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Amacımız ortak paydamız olan Malatya’mızın daha da iyi bir yere getirilmesi. Bugün bizi bazen küçük illerle kıyaslıyorlar. Nasıl ki, AK Partinin rakibi AK Parti’yse Malatya’nın rakibi de Malatya’dır. Biz kendimizle yarışıyoruz. Daha iyisini, daha güzelini milletimize sunmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Malatya Milletvekili Mustafa ŞahinAdliye Sarayı

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