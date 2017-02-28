Adalet Bakanlığı'nın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Malatya Adliyesi 4'üncü katta 2 oda, 'Adli Görüşme Odası' olarak hazırlandı. Teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemine (SEGBİS) sahip odalarda, özellikle çocukların adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar da konuldu.

SAVCI KEMAL USLU ANLATTI

Hazırlanan odalar hakkında bilgi veren Adli Görüşme Odası Sorumlu Savcısı Kemal Uslu, bu odaların kırılgan grupların ifadelerinin alınmasına yönelik oluşturulduğunu ifade etti. Savcı Uslu, “Mağdur çocuklar suça sürüklenen çocuklar ayrıca cinsel suç mağdurlarına ifadelerinin artık burada alınacak. Burada bir ev ortamı oluşturmaya çalıştık. Burada daha sosyologlar ve psikologlar huzurunda daha rahat bir şekilde ifadeleri alınacak. 3 Nisan itibari ile Adli Görüşme Odaları Malatya’da faaliyete geçecek. Çocuklar artık mahkemelerde ve savcı huzurunda bulunmayacak. Özel hazırlanmış odalarda ifade işlemleri alınmış olacak” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK