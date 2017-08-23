AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti olarak geçmişten bugüne gelen gelenek ve göreneklerin olduğunu söyledi. Kongre sürecini bayram sevinci havasında coşkuyla yürüttüklerini aktaran Dimez, "Şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız partimize döndüğündün bugüne kadar da heyecanımız fazlasıyla artmış durumdadır. Bugün kongre sürecini değerlendirmek üzere ilimize yeni vazifelendirilen Malatya Milletvekilimiz Mustafa Şahin abimiz Adıyaman’dadır. İl, ,ilçe, kadın, gençlik kolları başkanlarımızla istişarede bulunuyoruz" dedi.

SÜREÇLERİ İSTİŞARE İLE YÜRÜTÜYORUZ

Süreçleri istişare ile yürüttüklerini belirten Dimez, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 15 yıldır iktidardayız. Bu süreçte bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi süreçleri biz istişare ile yürütüyoruz. Bu kongre sürecini önemsiyoruz. İnşallah kazasız belasız bu süreci atlatacağız."

ALMANYA'YA TEPKİ

Almanya'ya da tepki gösteren Dimez, "Almanya ile biliyorsunuz uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Gerek geçmiş milletlerden gerek orada yaşayan milyonlarca vatandaşımızdan dolayı bir bağımız olduğunu düşünüyoruz. Bu bağın şartlarının oluşması yönünde Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın beyanatları oldu. İçinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı birçok ülkenin ülkemiz üzerinde emelleri var. Bazıları, bazı terör örgütlerini taşeron olarak kullanmaktalar. Maalesef kendileri ile çelişiyorlar. 14 bin PKK sempatizanı şu anda Almanya içinde barınıyor. Bu bizim açımızdan kabul edilir bir durum değil. Bunu daha da ileri götürdüler. 15 Temmuz’da hain darbe girişimini yapan FETÖ’nün birçok elebaşı şu anda Almanya sınırları içindedir" ifadelerini kullandı.

KONGRE SÜREÇLERİ BAŞLADI

AK Parti Malatya Milletvekili ve Adıyaman Koordinasyon Sorumlusu Mustafa Şahin ise, "Teşkilat çalışmalarımıza katkı sağlamak amacıyla Adıyaman, Şanlıurfa İl Koordinatörlüğüne atandık. Kongre süreci başlamış durumdadır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda teşkilatlara gereken hassasiyeti azami noktada gösteren bir kuruluşuz. Bu hareketi hiçbir zaman için salt siyasi düşüncelerle siyasi bir parti gibi görmedim ve düşünmedik" dedi.

HABER MERKEZİ