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Adayların “rehber öğretmeni” oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 10 Mart 2016 tarihinde ilk kez kamuoyu ile paylaştığı https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden hizmet sunan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

Adayların “rehber öğretmeni” oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 10 Mart 2016 tarihinde ilk kez kamuoyu ile paylaştığı https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden hizmet sunan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:28
Adayların “rehber öğretmeni” oldu

“Öğrenci dostu Yeni YÖK olarak”, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan YÖK Atlas, hizmete sunulduğu günden bugüne kadar 12 milyon 170 bin farklı kişi tarafından kullanıldı. Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016 ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017 tercih döneminde olduğu gibi 2018-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi kaynağı oldu.

YÖK ATLAS KULLANICI SAYISI 2 MİLYONU BULDU

YÖK tercihlerde adaylara rehberlik yapması için hizmete sunduğu YÖK Atlas Programının 2018-YKS tercih aşamasındaki istatiksel verilerini paylaştı. 2016, 2017 ve 2018 tercih dönemleri incelendiğinde YÖK Atlas’ın üniversite adayları ve rehberlerin vazgeçilmez bilgi kaynağı olduğu anlaşılıyor. Kullanıma açıldığı ilk tercih döneminde toplam 940 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas programında bu sene bu sayı yaklaşık 2 milyona ulaştı.

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih dönemi boyunca (31 Temmuz-14 Ağustos) yani 15 günlük süreçte 1 milyon 963 bin kullanıcının ziyaret ettiği sistemden, ek yerleştirmelerin gerçekleşeceği eylül ayı sonuna kadar 2,2 milyon adayın faydalanması bekleniyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta SaraçYükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)
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