Adayların medya karnesi

1 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında yazılı basın özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirtilen tarih aralığında 46 bin 462 habere konu olarak medyanın en çok konuştuğu aday olmayı başardı.

ERDOĞAN'I İNCE VE AKŞENER İZLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 17 bin 204 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan ikinci aday olurken, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener 10 bin 266 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, hakkında çıkan 4 bin 504 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, Halkların Demokratik Partisi’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş 3 bin 523 yazılı basın haberiyle en çok konuşulan adaylar arasında beşinci sıraya yerleşti.

Vatan Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise, hakkında çıkan bin 970 haberle listenin son sırasında yer aldı. Cumhur İttifakı” Mayıs ayından itibaren 11 bin 894 haber çıkışıyla en çok konuşulan ittifak olurken,“Millet İttifakı” ise 4 bin 287 haberle konuşuldu.

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