Adaylar Tanıtılıyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 26 gün kaldı. AK Parti önceki gün adaylarını Ankara’da tanıttı. Dün ise Malatya vekil adayları kentte tanıtıldı. Bilindiği gibi AK Parti Malatya’da Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan isimleri ile seçime gidecek.

Öte yandan CHP de Malatya’da adaylarını yarın tanıtacak. Şevval Sam konseriyle beraber yapılacak olan tanıtımdan sonra CHP sahalarda çalışmalarına ağırlık verecek. CHP, Malatya'da 1. sırada Veli Ağbaba, 2. sırada Hulusi Porgalı, 3. sırada Av Soner Gökçe, 4. sırada Av Berna Akdaş, 5. sırada Emin Dönmez, 6. sırada Mahmut Akbıyık isimleri ile seçime gidecek.

PROPAGANDALAR AĞIRLIK KAZANACAK

MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer tüm partilerin aday tanıtımları ile ilgili net bir tarih verilmezken, partilerin saha çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor. Bu süreçte her parti, seçim vaatlerini vatandaşa sunacak ve propagandalar ağırlıklı olarak gerçekleştirilecek.

MHP Malatya’da Mehmet Celal Fendoğlu, Ömer Ekici, Burhan Coşkun, Adil Zereyli, Aysel Yüzer, Bekir Enes Çaparoğlu isimleri ile seçime gidecek.

İYİ Parti Malatya’da Ali Bilici, Hacı Mehmet Turfanda, Şule Gürsoy, Sahra Karahan Erguvan, Muhammet Afşin Arıkan, Özgür Bozkurt ile seçime gidecek.

Saadet Partisi Malatya’da Mehmet Kaya Asiltürk, Abuzer Gögüs, Yunus Savaş, Mustafa Parlakyıldız, Muhammet İkbal Yıldız, Adnan Özdemir isimleri ile seçime gidecek.

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