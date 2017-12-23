Yeşilyurt ilçesinde adaylık eğitimlerini tamamlayan aday öğretmenlere Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir kahvaltı programı düzenledi. Malatya Öğretmenevi’nde düzenlenen programa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Şube Müdürü Mehmet Akgün, okul Müdürlüleri, danışman öğretmenler ile Yeşilyurt ilçesinde 6 aylık adaylık süresini tamamlayan sözleşmeli aday öğretmenler katıldı.

Kahvaltıdan önce söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, hazırlayıcı adaylık teori eğitimin sonuna geldiklerini belirtti.

İYİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

6 boyunca bir aksilik olmazsa aday öğretmenlere Malatya’da kalacaklarını dile getiren Tatlı, “İnşallah temennim yararlı geçiyor olmasıdır. Zaman zaman takip ediyorum. Derse giren hocalardan da dönüş alıyoruz. İyi bir süreç yaşanıyor. İnşallah size yararlı olur. 6 yıl boyunca bir aksilik olmazsa Malatya’da kalacaksınız. Temennimiz burada kalmanızdır. Yarını bugünden planlayarak hareket etmeniz gerekiyor. Yeniden her gün yetişmeniz lazım. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü yeni bir öğretmen strateji belgesi açıkladı. Bunu görmenizi istiyorum. 2023’e ülkeyi götürmeye çalışırken eğitim boyutuyla ne yapmamız gerektiği o strateji belgesinde aşama aşama verilmiş. Biz bu konuda sizlere, insan kaynağımıza güveniyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olarak ailenin her bir bireyine güveniyoruz. Aile olma ruhu içinde ama asıl işimizin çocukları yetiştirmek olduğu bilinciyle hareket edersek inşallah başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

‘DAVA BÜYÜK’ DİYOR ÜSTAT AKİF

“Sizlere güveniyoruz” diyen Tatlı, “Sizlerin sözleşme dönemlerinde zaten sözleşmeleriniz yenileniyor. Çok büyük sorunlar olmadıkça, sizler ‘ben bu mesleği yapmak istemiyorum’ demedikçe, öğretmenlerle, öğrencilerle, okul ve veliyle iyi iletişim içinde olduktan sonra inşallah mutlu bir öğretmenlik dönemi geçirirsiniz. Gençliğin, mesleğin başındasınız, sizler idealistsiniz, idealist olmalısınız. Gençlere ‘güven’ diyor bir sosyolog. Çünkü onlar risk almayı severler. Bizler de sizlere güveniyoruz. Risk yaratacak olmayan riskleri alın. İnşallah bu ülkenin yeniden inşasında sizlerin de katkısı olur. İnşallah 13 Ocak’ta da adaylık eğitimlerinizi tamamlayıp artık sadece okula odaklanır bir hale gelirsiniz. ‘Dava büyük’ diyor üstat Akif. Bu arada 27 Aralık Akif’in ölüm yıldönümü. Akif’i şükranla minnetle anıyoruz. Akif, bu ülkenin kurtuluş harçlarından birisidir. Şühedayı bize en iyi anlatandır. Şühedayı kuran tanımlamıştır. Bize en iyi izah ederek anlatan Akif’tir. Bu vesileyle Akif’i de analım” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL