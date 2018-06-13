Adama sorarlar: Bu kaynak nereden geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

“BAY KEMAL ORADA ALDATMACA OYNUYOR”

Türkiye'nin yeni bir süreç ile artık bir ivme yakalayacağını ifade eden Erdoğan, "İlk çeyrekte Türkiye 7,4'ü yakaladı. Bugün bakıyorum Bay Kemal orada, Malatya'da esnaflara konuşuyor, aldatmaca oynuyor. Bu ‘7,4 sizin cebinize yansıdı mı?' diyor. Olayı böyle değerlendirdiğiniz zaman adama sorarlar bu ülkede yapılan bütün yatırımlar hangi kaynaktan geliyor? Büyümesi olmayan bir ülke olsak siz böyle bir yatırımları yapabilir misiniz? Bunca fakir fukaraya destekler veriliyor, çiftçiye destekler veriliyor. Bu yatırımları neyle yapacaksınız? Eğer büyüme potansiyeliniz olmazsa bunu yapamazsınız. Hindistan'ın arkasından biz ikinci olduk. OECD ülkeleri arasından birinci olduk. Bu çok önemli. Biz bütün bunlarla birlikte geldiğimiz günden bu yana bunlar üniversitelerin ücretsiz olduğunu dahi bilmiyor" şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇELERİ



Erdoğan, “Millet Bahçeleri'ne ilişkin ise şunları kaydetti:

"Burada ilk etapta atacağımız adım, bizim yeni yapmakta olduğumuz stadyumlar var. Bir de eski stadyumlar var. Mesela Bursa'nın eski stadyumunu yıkıyoruz. Çünkü Bursa'ya yeni stadyumu yaptık. Eski stadyumu ise biz Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Öyle zannediyorum ki 60 bin metrekarelik bir alan. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı biz yeni havalimanıyla değiştiriyoruz. 29 Ekim'de biz yeni havalimanını açacağız. 29 Ekim'e kadar da biz bir taraftan Atatürk Havalimanı'yla ilgili proje çalışmalarına başlayacağız. Oranın alanı yaklaşık 12 milyon metrekare. Orada mevcut ağaçlarımız var, ama burası sökülecek. Sökülme suretiyle de orası ağaçlandırılacak, yeşillendirilecek. Ağırlığı çim olacak. Gelsin anneler, babalar, çocuklarla beraber oralarda yuvarlansınlar. Geçenlerde Yenikapı'daki etkinliğe giderken herkes sahilde etten, dumandan geçilmiyor. Durdurduk arabayı. Şöyle bir hemen vatandaşların yanına gittim, bir anda orası gayet büyük muhabbet sahnesine kavuştu. Şimdi orayı görünce demek ki bizim buralar yeterli değil. Bize daha büyük mekan, alan gerekli. 'Atatürk Havalimanı'nı inşallah Millet Bahçesi'ne çevirelim' dedim. "

İHA-HABER MERKEZİ