“MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması” davasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına karar verilmesi CHP’lilerce tepkiyle karşılandı. Berberoğlu’nun tutuklanma kararının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir karar alarak, adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldı. Malatyalı CHP’liler de ellerinde ‘Adalet istiyoruz’ pankartlarıyla dün Malatya İl Örgütü önünde basın açıklaması gerçekleştirerek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek verdiler. Basın açıklamasını CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz yaptı.

Başkan Kiraz, uzun süredir Türkiye’de önemli bir problem olduğunu öne sürerek, adalet, demokrasi noktasında ülkenin önemli problemlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

“BU HERKESİN YÜRÜYÜŞÜ”

Yürüyüşü yürekten desteklediklerini açıklayan Başkan Kiraz, şunları ifade etti:

“Hepimiz biliyoruz ki, hakkın temsil edilmesi gerekiyor. Haklıyla haksızın birbirinden ayrılması anlamına geliyor. Bu anlamda adalet bir gün bu ülkede yaşayan her vatandaşa gerekli olabiliyor. Onun için hepimize ülkede adaleti harekete geçirme, adaleti bu ülkede uygulama noktasında önemli görevler düşüyor. Ve bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir yürüyüşü başlattı. Bu, Ankara Güven Park’ta Genel Başkan yardımcılarımız da, milletvekillerimiz de ve halk da bu ülkede adalet olmasını isteyen, adalete inanan herkesin aslında yürüyüşü. Dolayısıyla Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş başlattı. Bu yürüyüşü ülkede destekleyen milyonlarca insanın bu yürüyüşe katılması fiili olarak elbette ki mümkün değil. Biz Malatya’dan sesleniyoruz: Sayın Genel Başkanım bu yürüyüşü tek başına asla yürümeyeceksin. Seninle Malatya olarak da adalete inanan, bu ülkenin farklı kesimleri olarak da yürek yüreğe, gönül gönüleyiz ve yürekten bu yürüyüşün yanındayız, bu yürüyüşü destekliyoruz.”

“YÜRÜYÜŞ BUGÜN BAŞLIYOR”

Bedel ödemeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Kiraz, “Sayın Genel Başkanımız ‘özellikle bir bedel ödenecekse bu bedeli önce ben ödemeye hazırım, önce biz ödemeye hazırız’ diyerek yola çıktı. Bu anlamda Genel Başkanımızın demokrasi için, adalet için uzun süredir ifade ettiği, ‘gerçekten bir bedel ödenecekse bizler de bu bedeli ödemeye elbette her zaman hazırız’ diyoruz. Bu, ülkedeki tüm adaletsizliğin giderilmesi noktasında verilecek olan bir mücadele. Ve bu yürüyüş bugün başlıyor. Ama uzun bir yürüyüş olacak. Bu ülkede adalet gelene kadar bu yürüyüşü sürdüreceğiz. Çeşitli aşamalarda çeşitli değerlendirmelerimiz olacak. Yapılması gerekenleri bizler de ilimizde yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL