Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000

Adalet Bakanlığı İddiaları Yalanladı!

Adalet Bakanlığı kaynakları, "FETÖ terör örgütüne üye olma" suçundan Tarsus'ta tutuklu bulunan Halime Gülsu'nun "cezaevinde tedavisinin yapılmadığı, ilaçlarının verilmediği" gerekçesiyle öldüğü iddialarını gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı İddiaları Yalanladı!

Adalet Bakanlığı kaynakları, "FETÖ terör örgütüne üye olma" suçundan Tarsus'ta tutuklu bulunan Halime Gülsu'nun "cezaevinde tedavisinin yapılmadığı, ilaçlarının verilmediği" gerekçesiyle öldüğü iddialarını gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:58
Adalet Bakanlığı İddiaları Yalanladı!

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, “FETÖ terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklu olan Gülsu, Tarsus Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde yapılan tedavisinin ardından 28 Nisan 2018 günü saat 02.15 sıralarında taburcu edildi. Araçta tekrar rahatsızlanması üzerine hastanenin acil bölümüne alınan Gülsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 03.10'da hayatını kaybetti.

Bakanlık kaynakları, bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarından yapılan "tedavisine mani olunduğu, ilaçları verilmediği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, Gülsu'nun tutuklanma tarihi olan 3 Mart 2018’den itibaren yanında getirdiği ilaçları kullandığını, bittiğinde yenilerinin temin edildiğini, süreçte tıbbi bütün kontrollerinin de eksiksiz yapıldığını belirtti. Gülsu'nun tedavisinin yerine getirilebilmesi için cezaevi hekimi tarafından birçok kez Tarsus Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı ifade edildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Halime GülsuAdalet Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu’dan 1 Mayıs Açıklaması
Soylu’dan 1 Mayıs Açıklaması
FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı Kararı
FETÖ Operasyonu: 103 Gözaltı Kararı
Mahir Ünal’dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Mahir Ünal’dan Bedelli Askerlik Açıklaması

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim