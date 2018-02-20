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ADALET BAKANI GÜL KONUŞTU!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var" dedi.

ADALET BAKANI GÜL KONUŞTU!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var" dedi.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 13:21
ADALET BAKANI GÜL KONUŞTU!

Adalet Bakanı Gül, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, çocuklara cinsel istismar konusundaki soruya, “Sorunun çözümüyle ilgili bir çok başlıklar var. Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirdik. Tüm bunlarla ilgili Başbakan Yardımcımız başkanlığında, Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurduk. Tüm tedbirler, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken tüm adımları masaya yatırıp değerlendireceğiz. Ceza Kanunları’nda artırımlar yapıldı. Özgecan cinayetinden sonra, sonraki gelişmelerde yapıldı” ifadelerini kullandı.

Kimyasal hadım, idam cezası gibi cezaların istendiğini soran gazeteciye Gül, “Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu” dedi.

İdam talebine ilişkin soruya ise Gül, “Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır” şeklinde konuştu. İttifakta hem AKP hem MHP’ye oy verilmesine ilişkin soruya Gül, “Bunların hepsini yarın açıklayacağız. Siyasi partilerin sandıkta çıkan oyun hiçbirinin zayi olmayacağı, seçme hakkının hiçbir şekilde halel edilmeyeceği düzenleme yapıldı” açıklamasında bulundu. 

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 13:32
Anahtar Kelimeler:
Kimyasal Hadımçocuk IstismarıAdalet Bakanı Abdülhamit Gül
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